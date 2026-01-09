Elon Musk limita las funciones de edición de imágenes de Grok ante la avalancha de pornografía no consentida

El propietario de X solo permite ahora su uso a los suscriptores identificados, a los que responsabiliza del contenido ilegal que generen. La generación de imágenes pornográficas y violentas no consentidas en la red social de Musk se generalizó a finales de diciembre. Sin embargo, Musk minimizó el problema desde el principio y llegó a publicar una imagen propia en bikini para dar a entender que la habilidad se trataba de una función inocente