Elon Musk limita las funciones de edición de imágenes de Grok ante la avalancha de pornografía no consentida

El propietario de X solo permite ahora su uso a los suscriptores identificados, a los que responsabiliza del contenido ilegal que generen. La generación de imágenes pornográficas y violentas no consentidas en la red social de Musk se generalizó a finales de diciembre. Sin embargo, Musk minimizó el problema desde el principio y llegó a publicar una imagen propia en bikini para dar a entender que la habilidad se trataba de una función inocente

Curioso porque esa función ya llevaba mucho tiempo, como mínimo un año, y es ahora cuando ha saltado de repente. A veces pensamos que las cosas en Internet van rápidas, pero no es tanto.
JORGE75 #4 JORGE75
Hey @grok pon esta noticia en bikini en esta posición
#3 Poligrafo
Se llama disrupción, saben que les va acaer la del pulpo pero como la regulación es lenta aprovechan para hacer ruido y ganar cuota de mercado...


Espero que les metan una buena multa que no compense esa cuota de mercado para que les quite ya la tonteria y repitan.
PijoProgre #2 PijoProgre
Puertas al campo
keiko_san #5 keiko_san
Lo ha hecho él. Con sus manitas
