Elon Musk lanza la Grokipedia, su Wikipedia de extrema derecha armada con IA

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xIA, lanzó este lunes la Grokipedia, que el multimillonario presenta como una alternativa generada por IA a la Wikipedia. Musk ya había anunciado el proyecto a finales de septiembre en su plataforma de redes sociales X, cuando afirmó que sería “una mejora enorme respecto a Wikipedia” y “un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el universo”.
Mal empieza Musk poniendo de ejemplo eso.
x.com/elonmusk/status/1983009037156315440
PD: Y lo del "fact checked by Grok" suena incluso a mal chiste.
Cada uno tira para su lado