Elon Musk lanza la Grokipedia, su Wikipedia de extrema derecha armada con IA

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xIA, lanzó este lunes la Grokipedia, que el multimillonario presenta como una alternativa generada por IA a la Wikipedia. Musk ya había anunciado el proyecto a finales de septiembre en su plataforma de redes sociales X, cuando afirmó que sería “una mejora enorme respecto a Wikipedia” y “un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el universo”.

fareway #2 fareway
Será como todo lo que tocan estos patanes: se les llena la boca de LIBERTAD y cuando tienen el poder es lo primero que limitan para poder aferrarse a la silla.
#5 Grahml *
Curiosa la entrada de George Floyd en el esperpento ese, en la que lo destacable no es que hubiera sido asesinado por un policía, sino que fue un estadounidense con un amplio historial delictivo.

Mal empieza Musk poniendo de ejemplo eso.

x.com/elonmusk/status/1983009037156315440

PD: Y lo del "fact checked by Grok" suena incluso a mal chiste.  media
#6 vGeeSiz
#5 bueno, la entrada de wikipedia es propaganda y la de Grok...también.

Cada uno tira para su lado
roker #7 roker
Perdió la oportunidad de llamarla fachipedia.
#3 Meinhard
Quieren reescribir la historia.
Catacroc #4 Catacroc
Elon y la ultraderecha llevan años peleando contra la wikipedia y perdiendo sin parar.
#1 Barriales
Una grande y libre.
