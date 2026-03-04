Elon Musk evitará declarar sobre DOGE y el desmantelamiento de la agencia USAID de ayuda exterior estadounidense. (Eng)

Un tribunal federal de apelaciones decidió que Elon Musk no tendrá que declarar bajo juramento en un caso relacionado con el DOGE. El caso investiga el papel del departamento en el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Miles de empleados y contratistas fueron despedidos cuando el DOGE intervino esa agencia. Ex-trabajadores alegan que el cierre fue ilegal y causó interrupciones en ayuda humanitaria global.