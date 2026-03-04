edición general
Elon Musk evitará declarar sobre DOGE y el desmantelamiento de la agencia USAID de ayuda exterior estadounidense. (Eng)

Un tribunal federal de apelaciones decidió que Elon Musk no tendrá que declarar bajo juramento en un caso relacionado con el DOGE. El caso investiga el papel del departamento en el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Miles de empleados y contratistas fueron despedidos cuando el DOGE intervino esa agencia. Ex-trabajadores alegan que el cierre fue ilegal y causó interrupciones en ayuda humanitaria global.

#1 concentrado
¿Por qué va a tener que declarar? ¿Acaso Musk ha tenido algo que ver con el DOGE? :troll:  media
0 K 19
Malinke #2 Malinke
No leí el envío, pero si el juicio va sobre el papel de DOGE en el desmantelamiento de un agencia estatal, siendo DOGE un organismo creado prácticamente por Musk para desmantelar ese tipo de agencias, parece que no es una buena decisión no hacerle declarar bajo juramento, a no ser que se intente no implicar al máximo responsable de DOGE, en las posibles ilegalidades o negligencias que cometió DOGE.
0 K 11

