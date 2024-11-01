edición general
3 meneos
18 clics

Elon Musk elogia el auge de la energía solar en China [ENG]  

Los nuevos datos muestran que China ha estado superando con creces a Estados Unidos en el crecimiento de la generación de electricidad durante el último año, impulsado por un enorme aumento en la instalación de energía solar. Las cifras indican que China añadió varias veces más electricidad generada por energía solar que Estados Unidos, junto con incrementos en energía eólica, hidroeléctrica y nuclear. Musk reaccionó a los datos calificando la expansión solar de China de "increíble" y añadió que Estados Unidos necesita igualar ese ritmo.

| etiquetas: elon , musk , energía , solar , china
2 1 0 K 43 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 43 actualidad
Supercinexin #3 Supercinexin
Musk reaccionó a los datos calificando la expansión solar de China de "increíble" y añadió que Estados Unidos necesita igualar ese ritmo

Buena suerte con eso. Primero tendrán que hacer una Revolución Maoísta, luego un Gran Salto Hacia Adelante, una Revolución Cultural.... Y ya si eso dentro de cien años veremos cómo les ha ido a los yankees.

Porque desde luego, con su tecno-feudalismo, anteriormente capitalismo, no lo van a conseguir.
1 K 40
#1 Grahml
Y aunque está en total contradicción con su apoyo en Trump, está totalmente en lo cierto

x.com/i/status/2002255138312826977  media
0 K 18
LaInsistencia #2 LaInsistencia
Subtitulos automáticos: "Eh, acordaos que Tesla también vende placas solares y baterías... ¿vais a ser menos que los chinos? ¿Vais a depender de Pacific Gas & Apagones?"
0 K 7
MisturaFina #4 MisturaFina
A quien le importa lo que diga un cretino con mucho dinero. Para opinar hay que saber y estudiar. El dinero no sinifica nada.
0 K 7

menéame