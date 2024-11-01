Elon Musk elogia el auge de la energía solar en China [ENG]  

Los nuevos datos muestran que China ha estado superando con creces a Estados Unidos en el crecimiento de la generación de electricidad durante el último año, impulsado por un enorme aumento en la instalación de energía solar. Las cifras indican que China añadió varias veces más electricidad generada por energía solar que Estados Unidos, junto con incrementos en energía eólica, hidroeléctrica y nuclear. Musk reaccionó a los datos calificando la expansión solar de China de "increíble" y añadió que Estados Unidos necesita igualar ese ritmo.
Buena suerte con eso. Primero tendrán que hacer una Revolución Maoísta, luego un Gran Salto Hacia Adelante, una Revolución Cultural.... Y ya si eso dentro de cien años veremos cómo les ha ido a los yankees.
Porque desde luego, con su tecno-feudalismo, anteriormente capitalismo, no lo van a conseguir.
