Elon Musk despidió a ingeniero de X que confirmó que estaba perdiendo popularidad en la red social

“Estás despedido”, dijo el multimillonario a un ingeniero principal de la plataforma, según un nuevo libro sobre la compra de Musk de la red social. Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley (en español, Furia dorada: Elon Musk y la radicalización de Silicon Valley), de Jacob Silverman, examina la venta de Twitter y los rápidos cambios en la organización, en la que alrededor de la mitad de la plantilla fue despedida, se reinstauraron cuentas previamente prohibidas, la moderación de contenidos se derrumbó

#2 intotheflow *
Parece un megavillano de esos estereotipados de las películas que cuando un esbirro le informa de alguna derrota es eliminado en el acto.
carakola #3 carakola
#2 No llega a megavillano. Es un gilipollas.
#5 intotheflow *
#3 Se ajusta a ambos perfiles :troll:
Peka #4 Peka
Pues sigue líder en ventas en ESpaña:

Septiembre
Tesla: 2.995 unidades
BYD: 1.761 unidades
Hyundai/KIA: 1.135 unidades
Stellantis: 980 unidades
Volkswagen: 881 unidades
BMW-Mini: 627 unidades
Renault-Dacia: 488 unidades
#6 giputxilandes
#4 BYD dobla sus ventas, y Tesla sube un 8%. En menos de un año perderá el liderato con esta tendencia.
Macadam #1 Macadam
No hay cabida para ti en mi cámara de eco
