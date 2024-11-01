edición general
Elon Musk desmiente el cierre de DOGE y asegura que el programa sigue operativo con ahorros millonarios

Elon Musk desmiente a Reuters y asegura que el Departamento de Eficiencia Gubernamental no fue desmantelado; el DOGE afirma que las versiones son falsas.

Dragstat #2 Dragstat
Esto se parece a lo que decía Trump sobre los aranceles, que iban a hacer ricos a todos los estadounidenses, algo que ya no solo resulta increíble escucharlo sino que de hecho les ha hecho más pobres. Lo de los ahorros millonarios de DOGE parece igualmente que en lugar de ahorros provoca perdidas millonarias. Y ya no se que es peor, que estén engañando a todos tan fácilmente o que estos dos crean que es verdad lo que dicen.
Supercinexin #1 Supercinexin
Hasta el ojete de ketamina ya de buena mañana.
