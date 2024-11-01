·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8648
clics
Trump es un puto desequilibrado (aunque todos lo sabemos hace tiempo)
5984
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
7118
clics
Metí tierra y agua en un jarro, 6 meses después esto apareció
6761
clics
MALEMÁTICAS CCXCVII: un gráfico muy, muy poco manipulado
5968
clics
Foto ganadora del World Press Photo del Año 2025
más votadas
571
El Gobierno palestino publica el vídeo de una ejecución de Israel a dos hombres en Cisjordania
384
El presidente de Renfe carga contra la Comunidad de Madrid: "No hace más que sacar notas de prensa para inventarse los datos de Cercanías"
378
Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido
398
Piden explicaciones a Diputación de Cádiz por los 25.000 euros de publicidad concedidos al canal de Vito Quiles
222
MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
4
clics
Elon Musk desmiente el cierre de DOGE y asegura que el programa sigue operativo con ahorros millonarios
Elon Musk desmiente a Reuters y asegura que el Departamento de Eficiencia Gubernamental no fue desmantelado; el DOGE afirma que las versiones son falsas.
|
etiquetas
:
musk
,
doge
,
trump
,
eeuu
,
cierre
1
0
0
K
20
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Dragstat
Esto se parece a lo que decía Trump sobre los aranceles, que iban a hacer ricos a todos los estadounidenses, algo que ya no solo resulta increíble escucharlo sino que de hecho les ha hecho más pobres. Lo de los ahorros millonarios de DOGE parece igualmente que en lugar de ahorros provoca perdidas millonarias. Y ya no se que es peor, que estén engañando a todos tan fácilmente o que estos dos crean que es verdad lo que dicen.
0
K
20
#1
Supercinexin
Hasta el ojete de ketamina ya de buena mañana.
0
K
18
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente