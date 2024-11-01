edición general
Elon Musk cree que el Tesla Model Y fue el coche más vendido del mundo el año pasado, pero su IA y Toyota le han aclarado las cosas

Como no podía ser de otra manera, Elon Musk sigue acaparando titulares. Grok, su sistema de Inteligencia Artificial está en el punto de mira por permitir obtener desnudos digitales, a lo que se suma la decisión del Pentágono de integrar Grok en sus redes militares. Pero sin duda lo más divertido que vamos a ver es el rifirrafe entre Tesla y Toyota. Cuando Musk ha asegurado en X que el Model Y había sido el modelo más vendido en 2025, su propio chatbot le ha corregido: todo apunta a que ese puesto es para el Toyota RAV4. "Lo siento Elon, pero.."

Supercinexin #1 Supercinexin
Lo único que quiere este absoluto imbécil es que se hable de él. El problema de trastorno narcisista que tiene se ha acentuado en extremo con la edad y con las drogas.
