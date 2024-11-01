·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10139
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10103
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4923
clics
A Menéame le hace falta un foro
4797
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
5324
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
más votadas
557
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
442
Toma fuerza el posicionamiento de Pedro Sánchez para el Nobel de la Paz
601
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
283
La Hasbara penetra con descaro en la Universidad española
359
El botín dorado: La BBC entra en la bóveda donde Reino Unido esconde las 31 toneladas de oro robadas a Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
121
clics
¡Elon Musk Comienza una revuelta! (parodia) [ENG]
Corto comico sobre la influencia de Elon Musk en las revueltas sociales de inglaterra. Del programa de satirico de titeres: Spitting Image, basado en UK.
|
etiquetas
:
elon musk
,
inglaterra
,
twitter
,
revuelta
10
1
0
K
35
ocio
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
35
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
kwisatz_haderach
Esta gente es MUY buena, llevan genial el espíritu de los clásicos guiñoles franceses políticos (que a nosotros nos llego como los guiñoles del Plus), la pena es que la mayoria de sus videos son pura parodia del british actual, asi que a no se que vivas alli no te enteras mucho... pero cuando se meten con Trump son maravillosos, por ejemplo:
www.youtube.com/watch?v=eMkQVQsh_-w
3
K
37
#3
dilsexico
#1
Spitting image creo que son anteriores a los guiñoles franceses. Yo los recuerdo de los 80 y de Genesis "Land of Confusion" 1986
youtu.be/TlBIa8z_Mts?list=RDTlBIa8z_Mts
1
K
17
#4
woody_alien
#1
Cuando dice "I've never met a nice south african" se autoreferencian ...
vimeo.com/674931809
0
K
11
#2
amusgada
teo que votalla porque la canción es la risión (y me trajo muchos recuerdos de la parodia del Spitting Rage que veía en los 90 en el Plus, juraría que fue el único "informativo" que toleraba en cierto momento del aznarato)
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
youtu.be/TlBIa8z_Mts?list=RDTlBIa8z_Mts
vimeo.com/674931809