¡Elon Musk Comienza una revuelta! (parodia) [ENG]

¡Elon Musk Comienza una revuelta! (parodia) [ENG]  

Corto comico sobre la influencia de Elon Musk en las revueltas sociales de inglaterra. Del programa de satirico de titeres: Spitting Image, basado en UK.

kwisatz_haderach
Esta gente es MUY buena, llevan genial el espíritu de los clásicos guiñoles franceses políticos (que a nosotros nos llego como los guiñoles del Plus), la pena es que la mayoria de sus videos son pura parodia del british actual, asi que a no se que vivas alli no te enteras mucho... pero cuando se meten con Trump son maravillosos, por ejemplo: www.youtube.com/watch?v=eMkQVQsh_-w
dilsexico
#1 Spitting image creo que son anteriores a los guiñoles franceses. Yo los recuerdo de los 80 y de Genesis "Land of Confusion" 1986
youtu.be/TlBIa8z_Mts?list=RDTlBIa8z_Mts
woody_alien
#1 Cuando dice "I've never met a nice south african" se autoreferencian ...

vimeo.com/674931809
amusgada
teo que votalla porque la canción es la risión (y me trajo muchos recuerdos de la parodia del Spitting Rage que veía en los 90 en el Plus, juraría que fue el único "informativo" que toleraba en cierto momento del aznarato)
