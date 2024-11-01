edición general
Elon Musk cede y X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok en aquellos países donde sea ilegal

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha anunciado que bloqueará la generación de imágenes sexualizadas a través de Grok, la inteligencia artificial de la aplicación, tras la creciente polémica relacionada con la creación de fotografías de personas con ropa interior o bikinis, entre ellas menores de edad. En un mensaje publicado en la propia plataforma, la cuenta de seguridad de X ha explicado que la medida llega con el compromiso de la red social de "crear un espacio seguro para todos y continuar con la tolerancia cero con cual

enochmm #3 enochmm
Noticia: X dice que va a cumplir las leyes.

Este es el nivel.
0 K 11
#1 Cincocuatrotres
Y las no sexualizadas? Es una plaga la cantidad de videos falsos para que no podamos distinguir la realidad, no solo de gente significada políticamente, sino de manipulaciones de la realidad cotidiana
0 K 5
#2 Eukherio
#1 Grok va a tirar fuerte por lo polémico siempre que pueda, que si IA no destaca por lo técnico.

Poder hacer vídeos y fotos sexuales o con personalidades públicas sin que saltasen filtros era su factor diferenciador.
0 K 8

