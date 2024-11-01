Elon Musk cede y X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok en aquellos países donde sea ilegal

La red social X, propiedad del magnate Elon Musk, ha anunciado que bloqueará la generación de imágenes sexualizadas a través de Grok, la inteligencia artificial de la aplicación, tras la creciente polémica relacionada con la creación de fotografías de personas con ropa interior o bikinis, entre ellas menores de edad. En un mensaje publicado en la propia plataforma, la cuenta de seguridad de X ha explicado que la medida llega con el compromiso de la red social de "crear un espacio seguro para todos y continuar con la tolerancia cero con cual