9
meneos
17
clics
Elon Musk anuncia la creación de Grokipedia: su arma de inteligencia artificial para destronar a Wikipedia como la enciclopedia en línea más leída
Con la ayuda de su IA Grok, Musk pretende construir una nueva enciclopedia global "sin censura" ni filtros ideológicos.
|
etiquetas:
:
elon musk
,
x
,
wikipedia
,
grok
,
enciclopedia
7
2
0
K
83
actualidad
28 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Leon_Bocanegra
*
Sin censura, sin filtros ideologicos.
En resumen, de derechas. Muy de derechas. Y a ser posible censurando cualquier atisbo de ideas de izquierdas.
13
K
159
#9
mente_en_desarrollo
#3
Y por supuesto, cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia.
3
K
41
#15
soberao
#3
"Ni de izquierdas ni de derechas"... El problema es que Musk pasó ya por esta fase y no cuela.
0
K
16
#1
Verdaderofalso
*
Y para nada sesgada
Ya con la frase “sin censura” te haces una idea y más viniendo de alguien como Musk que apoya a la extrema derecha allá donde va
8
K
112
#14
Toponotomalasuerte
#1
la wikipedia no es mucho mejor ehh... Miente como una bellaca. Manipulada al extremo por usa y aquí en español tb tiene sus palmeros pepesunos.
1
K
22
#23
PerritaPiloto
#14
Tenía de media menos errores que la enciclopedia Britannica.
0
K
9
#27
Toponotomalasuerte
#23
a mí no me parecen errores las cosas que veo. Cambios de acepciones y datos manipulados directamente.
En algunas ni se molestan en eliminar las ediciones y se les ve el pastel.
0
K
10
#16
TipejoGuti
#1
Venga, es perfecto.
Tú dices que la tierra es redonda, la mierdipedia te dice que eso es sólo una opinión y por algún motivo ya tienes a todos los terraplanistas diciendo que lo de Palestina no fue un genocidio.
Nosotros no sabremos cómo ha ocurrido, pero él sí y de todas formas da igual porque Perro Sanxe seguirá teniendo la culpa.
0
K
10
#20
Veo
#1
lo de "sin filtros ideológicos" es mejor aun... ¿quién decide lo que es un filtro ideológico o una corrección de algo escrito desde un filtro ideológico?
Grok?
Grok?
0
K
8
#7
Leon_Bocanegra
*
Lo raro es que no la haya llamado "librepedia" no hay cosa que más guste a un fascista que violar la palabra "libertad"
3
K
45
#25
frg
#7
¿Socialpedia, socialistapedia? Porque es otra de las palabras que acostumbran a reventar.
0
K
12
#2
Vactor20
Hitler va a ser el protagonista del 50% de entradas, Musk del otro 50%
2
K
28
#17
StuartMcNight
Del tipo que lleva intentando manipular su propia IA porque lo que la realidad le cuenta es demasiado "woke" nos vamos a creer que su grokipedia no tendrá manipulación para asimilar sus ideas nazis.
1
K
24
#12
SeñorPresunciones
Eso ya existe y se llama 4chan, no creo que haga falta otro portal similar.
1
K
24
#5
javibaz
Como sea igual de buena que Grok, se va a comer los mocos.
1
K
22
#28
capitan__nemo
Si seguro, como grok
www.meneame.net/story/elon-musk-dice-ia-ocupara-todos-nuestros-trabajo
Grok, ¿por qué mientes sobre estas imágenes de niños desnutridos en Gaza?
www.meneame.net/story/grok-mientes-sobre-estas-imagenes-ninos-desnutri
La IA de Twitter, Grok, busca entre los Tweets de Elon Musk para responder cualquier tema controvertido
www.meneame.net/story/ia-twitter-grok-busca-entre-tweets-elon-musk-res
Elon Musk ha actualizado Grok para que se parezca tanto a él que la IA está teniendo alucinaciones: se cree Elon Musk
www.meneame.net/story/elon-musk-ha-actualizado-grok-parezca-tanto-ia-e
0
K
20
#22
jdmf
*
Consultes lo que consultes, Grokipedia te responderá "Yo soy Groook"
Yo soy Groook
"
1
K
20
#10
JanSolo
*
Elon Musk anuncia que va a crear una nueva realidad para que todo sea y haya sido como a el le salga de su cerebro enfermo por el dinero y la droga.
Comprar la realidad con dinero.
Comprar la realidad con dinero.
1
K
18
#4
Khadgar
"Sin censura" => "con mi sesgo, manipulación y censura".
0
K
14
#6
mente_en_desarrollo
Sin censura, sin filtros ideológicos y sin estar contaminada por la realidad.
0
K
13
#11
mente_en_desarrollo
La raíz “Grok” proviene de una palabra creada por el escritor Robert A. Heinlein en su novela Forastero en tierra extraña, donde significa “comprender profundamente”.
Esto no lo sabía. Tendría más sentido y explicaría muchas cosas si viniese del Grog de Monkey Island.
0
K
13
#26
Razhan
#11
gran juego, pero el grog no es algo de Monkey Island. Excepto por la versión capaz de disolver jarras y cerraduras
0
K
6
#19
Ovlak
Entro, veo que ya se ha señalado que esto es otro intento de manipulación social de Lex Luthor como unas quince veces y me voy.
0
K
12
#21
Albarkas
La Fachapedia
0
K
12
#24
frg
*
¿Fascispedia, Nazipedia o similar estaba cogido?
0
K
12
#18
reithor
A ver si se va a marte de una vez
0
K
11
#13
Derko_89
Al final tendremos que rescatar los CDs de la Encarta
0
K
10
#8
lordban
Nada es libre de filtro y censura, wikipedia tira hacia dónde tira y grokipedia tirará hacia dónde tirará.
0
K
6
Ver toda la conversación (
28
comentarios)
