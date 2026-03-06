La élite derechista europea (y Netanyahu) dan su respaldo a Orbán en la carrera electoral de Hungría (ENG)

Los líderes nacionalistas se han alineado para respaldar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un vídeo de campaña publicado esta semana, con la carrera electoral entrando en su fase decisiva. El vídeo, [...] publicado por Orbán, muestra el apoyo de lo más granado de los conservadores europeos e internacionales, [...] Giorgia Meloni, su viceprimer ministro Matteo Salvini, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.