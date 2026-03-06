edición general
14 meneos
10 clics
La élite derechista europea (y Netanyahu) dan su respaldo a Orbán en la carrera electoral de Hungría (ENG)

La élite derechista europea (y Netanyahu) dan su respaldo a Orbán en la carrera electoral de Hungría (ENG)

Los líderes nacionalistas se han alineado para respaldar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un vídeo de campaña publicado esta semana, con la carrera electoral entrando en su fase decisiva. El vídeo, [...] publicado por Orbán, muestra el apoyo de lo más granado de los conservadores europeos e internacionales, [...] Giorgia Meloni, su viceprimer ministro Matteo Salvini, la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, la copresidenta de Alternativa para Alemania (AfD) Alice Weidel y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

| etiquetas: ultraderecha , orbán , netanyahu , elecciones , hungría
13 1 2 K 147 actualidad
15 comentarios
13 1 2 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Rusia nunca aparece en vuestros sesudos análisis sobre ingerencias en la política europea. Seguro que se debe a que jamás ha financiado a la ultraderecha europea ¿Verdad? ¿VERDAD? :roll:
5 K 68
Herumel #8 Herumel *
#5 No digo que no, sobre todo a Orban en Europa del Este, pero lo de VOCS con la "oposición iraní" que entonces no los conocía ni el tato, amos no me jodas, es que ni quisieron ocutarse, y te incluyo con Putin lo de Catalunya.

c.c. #4

Mas allá de que piense que la reunión de Putin y Trump en Alaska, no fue por Ucrania ni nada parecido, se repartieron allí el mundo como les vino en gana y p'alante.
0 K 13
#13 MenéameApesta
#5 ¿Y quién ha empezado a financiar opositores de ultraderecha, los buenos o los malos?
0 K 12
Pertinax #14 Pertinax
#13 Los tuyos.
0 K 19
#15 MenéameApesta
#14 Rebota, rebota y en tu culo explota.
0 K 12
suppiluliuma #2 suppiluliuma *
Madre mía, con la de Zazis de MNM que han hablado bien de Orbán. Quien iba a pensar que el Universo Cinemático vatnik iba a estar en el mismo lado que Netanyahu.

¡Cualquiera con dos dedos de frente! :troll:  media
4 K 65
Pertinax #1 Pertinax
Para sorpresa de nadie.
4 K 55
Herumel #3 Herumel *
#1 Elite derechista no, El Mossad y la CIA interviniendo en las elecciones libres de "aliados". ¿O de donde os pensáis que salió el dinero de la inicial financiación de VOCS a la oposición Iraní? ¿Por que las redes de Nazis declarados fomentan una determinada ideología? Joder, solo hay que unir los puntos y te sale una Esvastica.  media
1 K 21
Malinke #11 Malinke
#4 a ver cómo resuelves el entuerto, porque si a la UE y la OTAN no les parece bien el papel de Putin en favor de la elección de Orbán, según tu enlace; según tu envío, ahora también lo apoyan la presidenta, o primera ministra, lo que sea, de un país de la UE y ademas Israel, pero la OTAN defiende la intervención de EEUU en Irán, supongo que también la de Israel, la presidenta de la UE defiende lo que hacía Israel en Gaza, pero la UE y la OTAN no defienden a Putin, pero Trump sí y probablemente…   » ver todo el comentario
0 K 11
millanin #9 millanin
¿El Orban no era pro putin? Pregunto en serio.
1 K 22
#10 Abajo
La élite derechista europea Las marionetas del sionismo europeas
0 K 12
#6 harverto
Tendrán muchas ganas de visitar Irán
0 K 10

menéame