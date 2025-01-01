·
21
meneos
20
clics
El banco húngaro que controla Orbán y financia a Vox sufraga a la extrema derecha por toda Europa
El MBH Bank, en parte propiedad del Gobierno de Hungría, otorgó dos préstamos millonarios al partido de Abascal
hungría
extrema derecha
financiación
vox
europa
mbh bank
17
4
2
K
117
actualidad
7 comentarios
#1
efectogamonal
*
Quien sino iba a financiar a los putos nazis de mierda que la puta mierda de los bancos, para que una vez lleguen al poder legislen a su favor y puedan seguir llevandoselo calentito, así, sin dar un palo al agua, verdad?
3
K
49
#3
tul
#1
lo que es increible es que la legislacion española permita a partidos politicos coger dinero de empresas extranjeras
0
K
12
#5
efectogamonal
#3
Y lo que es más increíble aun si cabe, es que un partido fascista reconocido, pueda participar en unas elecciones democráticas, hay algo que chirrlia por ahi
1
K
32
#6
tul
#5
si solo fuera uno pero por desgracia es lo normal en las democracias de pacotilla como la nuestra
0
K
12
#2
Verdaderofalso
Se me acaba de caer el monóculo del asombro porque jamás hubiera pensado en esto
1
K
35
#4
javierchiclana
"Artículo exclusivo para suscriptores" Muro de pago
0
K
19
#7
cosmonauta
¿Alguien puede leerlo? Parece de todo menos "info libre"
0
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
