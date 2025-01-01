edición general
El banco húngaro que controla Orbán y financia a Vox sufraga a la extrema derecha por toda Europa

El MBH Bank, en parte propiedad del Gobierno de Hungría, otorgó dos préstamos millonarios al partido de Abascal

| etiquetas: hungría , extrema derecha , financiación , vox , europa , mbh bank
efectogamonal #1 efectogamonal *
Quien sino iba a financiar a los putos nazis de mierda que la puta mierda de los bancos, para que una vez lleguen al poder legislen a su favor y puedan seguir llevandoselo calentito, así, sin dar un palo al agua, verdad? {0x1f525}
tul #3 tul
#1 lo que es increible es que la legislacion española permita a partidos politicos coger dinero de empresas extranjeras
efectogamonal #5 efectogamonal
#3 Y lo que es más increíble aun si cabe, es que un partido fascista reconocido, pueda participar en unas elecciones democráticas, hay algo que chirrlia por ahi {0x1f525}
tul #6 tul
#5 si solo fuera uno pero por desgracia es lo normal en las democracias de pacotilla como la nuestra
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Se me acaba de caer el monóculo del asombro porque jamás hubiera pensado en esto
javierchiclana #4 javierchiclana
"Artículo exclusivo para suscriptores" Muro de pago
cosmonauta #7 cosmonauta
¿Alguien puede leerlo? Parece de todo menos "info libre" ;)
