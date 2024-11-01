Elisabeth Báthory: la condesa sangrienta

Nos adentramos en la figura de Elisabeth Báthory, la condesa húngara cuyo nombre quedó unido para siempre al mito del vampiro. Entre historia, propaganda, sadismo y leyenda, recorremos el caso de una mujer acusada de torturar y asesinar a decenas de jóvenes para conservar su juventud. ¿Fue una asesina amparada por su poder o una figura deformada por sus enemigos? Un capítulo oscuro sobre sangre, belleza, violencia y una de las presencias más inquietantes del imaginario europeo.