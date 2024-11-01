Los electruros, posible explicación de algunas incongruencias en la geofísica del planeta Tierra

Recientemente, un equipo de científicos ha dado a conocer una posible explicación: los elementos se esconden en las profundidades del núcleo interno sólido de la Tierra. A su altísima presión —360 gigapascales, 3,6 millones de veces la presión atmosférica—, el hierro se comporta de forma extraña y se convierte en un electruro: una forma poco conocida del metal que puede absorber elementos más ligeros. Esto explicaría por qué el movimiento de las ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra sugiere una densidad del núcleo interno menor...