Electronic Arts se convertiría en una empresa privada: 50.000 millones de dólares de Arabia Saudí

Electronic Arts (EA) podría pasar de ser una empresa pública a privada, gracias a una inversión de 50.000 millones de dólares de un grupo inversor de Arabia Saudí. Esto no es para nada una sorpresa, y es que Arabia Saudí, a través de su fondo soberano y otros organismos, ya tiene inversiones muy importantes en la industria de los videojuegos y los esports. En concreto, hablamos del PIF (Public Investment Fund, el fondo soberano saudí).

#1 MPR
Me había asustado.

Es una empresa pública desde el punto de vista financiero, esto es que cotiza en bolsa y pasaría a ser privada, es decir, que no cotizaría en bolsa.
pip #3 pip
#1 la cultura americana es tan capitalista que considera que una empresa es "pública" si "cualquiera" puede invertir en ella. Lo demás es comunismo malo.
bronco1890 #5 bronco1890
#3 Es un tema lingüístico nada más, no tiene nada que ver con el comunismo: Public company se traduciría como empresa cotizada en bolsa y cuyas acciones están disponibles al público en los mercados y Government-owned corporation se traduciría como empresa estatal.
pip #7 pip
#5 claro que tiene que ver, el lenguaje no es casual, refleja una cultura. Considerar que algo es "público" porque está disponible al "público" es ignorar culturalmente que solo está disponible para el público privilegiado que puede comprar acciones. Para nosotros una empresa cotizada con 1 millón de inversores sigue siendo "privada", porque poseen acciones 1 millón de personas, pero no los otros 47 millones. Es totalmente cultural.
beltzak #4 beltzak
Greenwashing , regime washing, khashoggi washing.
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
Entonces, EA va a seguir sacando juegos de mierda, pero con el careto de cristiano ronaldo, no?
(Si, han metido a cristiano ronaldo en un videojuego de lucha).
#2 Zambombaplayer
Ahora veremos en los anuncios de EA
إنها في اللعبة
