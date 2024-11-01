Electronic Arts se convertiría en una empresa privada: 50.000 millones de dólares de Arabia Saudí

Electronic Arts (EA) podría pasar de ser una empresa pública a privada, gracias a una inversión de 50.000 millones de dólares de un grupo inversor de Arabia Saudí. Esto no es para nada una sorpresa, y es que Arabia Saudí, a través de su fondo soberano y otros organismos, ya tiene inversiones muy importantes en la industria de los videojuegos y los esports. En concreto, hablamos del PIF (Public Investment Fund, el fondo soberano saudí).