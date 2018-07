Las eléctricas tendrán que cambiar el nombre de grandes filiales para no confundir al cliente

Más de la mitad de los clientes no conoce la diferencia entre distribuidora y comercializadora, y en torno a un 70% de los usuarios no sabe si tiene contratada la tarifa regulada o una tarifa del mercado libre. Y el hecho de que las grandes eléctricas utilicen el nombre del grupo para todas sus filiales hace que los clientes no sepan distinguir a qué se dedican cada una de ellas. Una situación que se repite también en el sector del gas natural.