Las eléctricas piden oficialmente al Gobierno mantener abierta Almaraz hasta junio de 2030

Las tres propietarias de la central de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado al Gobierno extender el funcionamiemnto de Almaraz hasta junio de 2030, tres años más de lo previsto en el calendario de cierre. Será el Gobierno el que deberá ahora estudiar la petición y decidir si la acepta. La Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz Trillo, CNAT, que es quien gestiona la central, "han acordado en sesión extraordinaria celebrada hoy, 30 de octubre de 2025, solicitar oficialmente al MITECO
| etiquetas: almaraz , cnat , miteco