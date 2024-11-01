edición general
ElectoPanel (21sep): El PSOE se reactiva y Podemos se distancia de Sumar tras el debate sobre Gaza

Jaime131 #1 Jaime131
Podemos va a tomar el cielo por asalto. Mayoría absoluta como mínimo.
volandero #5 volandero
#1 Nada, no te preocupes. Si por lo que sea crecen mucho, ya volverán a movilizarse partidos, jueces, policía y medios de comunicación para hundirlos.
Jaime131 #8 Jaime131
#5 Incluso se movilizarán ellos mismos para autohundirse.
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#1 Hasta que abra la boca Montero...
#3 Tensk
Titular de aquella manera si luego su previsión en escaños es mantenerse. El problema es que la previsión de Vox está por encima de 50 y subiendo.
#9 trasparente
Solo son sondeos y, contrariamente a lo que le gustaria al PP, no habrá elecciones hasta 2027. Pero todo parece apuntar a que el PP va a depender mucho de vox para gobernar. Es decir, que tendriamos a Abascal de vicepresidente, 4 ministros de vox mínimo, y luego los habituales del PP del Opus y los legionarios de cristo. Pues nada, a ver si derogan el aborto, el divorcio, el matrimonio del mismo sexo,......y así los gilipollas que les votan se enteran de lo que vale un peine.
Meneanauta #4 Meneanauta
#2 Viendo esa gráfica me dan ganas de hacer trading. Es buen momento para vender vox y comprar sumar
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Podemos es historia.
