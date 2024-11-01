·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13862
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
7256
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
10493
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
5349
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
6256
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
más votadas
654
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
664
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
441
PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet
454
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
443
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
175
clics
ElectoPanel (21sep): El PSOE se reactiva y Podemos se distancia de Sumar tras el debate sobre Gaza
ElectoPanel (21sep): El PSOE se reactiva y Podemos se distancia de Sumar tras el debate sobre Gaza.
x.com/electo_mania/status/1969728153456120021
|
etiquetas
:
electopanel
,
21sep
,
psoe
,
reactiva
,
podemos
,
distancia
,
sumar
,
debate
,
gaza
2
1
0
K
32
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jaime131
Podemos va a tomar el cielo por asalto. Mayoría absoluta como mínimo.
2
K
30
#5
volandero
#1
Nada, no te preocupes. Si por lo que sea crecen mucho, ya volverán a movilizarse partidos, jueces, policía y medios de comunicación para hundirlos.
1
K
16
#8
Jaime131
#5
Incluso se movilizarán ellos mismos para autohundirse.
0
K
11
#7
cenutrios_unidos
#1
Hasta que abra la boca Montero...
1
K
23
#3
Tensk
Titular de aquella manera si luego su previsión en escaños es mantenerse. El problema es que la previsión de Vox está por encima de 50 y subiendo.
0
K
11
#9
trasparente
Solo son sondeos y, contrariamente a lo que le gustaria al PP, no habrá elecciones hasta 2027. Pero todo parece apuntar a que el PP va a depender mucho de vox para gobernar. Es decir, que tendriamos a Abascal de vicepresidente, 4 ministros de vox mínimo, y luego los habituales del PP del Opus y los legionarios de cristo. Pues nada, a ver si derogan el aborto, el divorcio, el matrimonio del mismo sexo,......y así los gilipollas que les votan se enteran de lo que vale un peine.
0
K
8
#2
TikisMikiss
*
Yo me fío más de este análisis ponderado que son siempre los que más se acercan
en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_next_Spanish_general_ele
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/OpinionPollingSpainGeneral
0
K
8
#4
Meneanauta
#2
Viendo esa gráfica me dan ganas de hacer trading. Es buen momento para vender vox y comprar sumar
0
K
14
#6
Macnulti_reencarnado
Podemos es historia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
en.wikipedia.org/wiki/Opinion_polling_for_the_next_Spanish_general_ele
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/OpinionPollingSpainGeneral