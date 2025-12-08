Elecciones Honduras: El CNE anuncia que se reinicia el escrutinio

Las fallas en el escrutinio de las elecciones generales de Honduras evidencian la fragilidad del sistema electoral del país. Los resultados preliminares del CNE muestran un estrecho margen entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien es respaldado por Donald Trump, con el 40,19 % de los votos (1.132.321), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con el 39,49 % (1.112.570 votos), tras el escrutinio del 80,02 % de las actas.