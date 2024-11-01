edición general
Elecciones andaluzas en junio: Moreno anuncia la disolución del Parlamento en abril

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha vuelto a abonar este jueves la idea de que convocará las elecciones autonómicas el próximo mes de junio agotando la legislatura al confirmar ante el Pleno del Parlamento que disolverá la Cámara en abril. Moreno ha dado esta fecha en respuesta al anuncio de la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sobre el registro de una proposición de Ley para que, desde la Cámara andaluza, se inste al Congreso de los Diputados a modificar la Ley...

manzitor #3 manzitor
Eso es que las encuestas le vienen favorables, si no fuera así, le hubiera dado igual adelantar, como a todos. Ni mandato de los ciudadanos ni respeto institucional. Táctica pura y dura.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... para que Manuel José García Caparrós, el joven malagueño fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación por la autonomía en diciembre de 1977, obtenga la consideración de víctima del terrorismo. “Usted sabe que esta legislatura legalmente acaba en abril. O sea, se tiene que disolver el Parlamento legalmente limitando el tiempo máximo de legislación y de legislatura”, ha contestado el jefe del Ejecutivo andaluz, que acto seguido ha afeado a Nieto plantear una iniciativa a

mecheroconluz #2 mecheroconluz
"No hay tiempo", "no es momento", "no toca", "hay cosas más importantes"... Y así cada vez que no interesa hacer algo.
Mesto #4 Mesto *
La presidencia de Moreno Bonilla y su segura reelección no ha estado cuestionada nunca. Va a ganar tanto ahora como si las hubiese convocado hace un año.
