Elecciones andaluzas en junio: Moreno anuncia la disolución del Parlamento en abril

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha vuelto a abonar este jueves la idea de que convocará las elecciones autonómicas el próximo mes de junio agotando la legislatura al confirmar ante el Pleno del Parlamento que disolverá la Cámara en abril. Moreno ha dado esta fecha en respuesta al anuncio de la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, sobre el registro de una proposición de Ley para que, desde la Cámara andaluza, se inste al Congreso de los Diputados a modificar la Ley...