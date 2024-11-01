El timo de la Euro 7  

La Normativa Euro 7 se nos presentó como una revolución medioambiental, pero ha resultado ser una farsa burocrática que esconde sus verdaderas intenciones. Durante años, la Comisión Europea nos vendió una historia de terror: la "Euro 7 Hard" iba a ser tan estricta que encarecería los coches 2.000 euros y supondría el fin del motor de combustión. La Euro 7 final, la que entrará en vigor sobre 2027, es una broma... si solo miramos el tubo de escape.