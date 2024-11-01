edición general
El timo de la Euro 7

La Normativa Euro 7 se nos presentó como una revolución medioambiental, pero ha resultado ser una farsa burocrática que esconde sus verdaderas intenciones. Durante años, la Comisión Europea nos vendió una historia de terror: la "Euro 7 Hard" iba a ser tan estricta que encarecería los coches 2.000 euros y supondría el fin del motor de combustión. La Euro 7 final, la que entrará en vigor sobre 2027, es una broma... si solo miramos el tubo de escape.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
En vez de tirar por la electrificación, se optó por tirar por el motor de combustión y ser “ecológicos” con aditivos como el Adblue, con motores tricilindricos, hibridaciones de mastodontes SUV y deportivos V8 y demás parches.

Cuando hemos visto como las marcas creaban softwares para trucar las emisiones en las pruebas
Gry #2 Gry
¿Las verdaderas intenciones no son bloquear la entrada a los fabricantes extranjeros? Los americanos prácticamente tiraron la toalla en lo de vender coches en la UE :-D

Lo que es un poco penoso que ni las marcas europeas, que seguramente fueron consultadas para redactar las normativas, sean capaces de cumplirlas.
