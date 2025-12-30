·
El Roto: En resumen
La viñeta de El Roto del martes 30 de diciembre de 2025.
actualidad
#1
mikhailkalinin
El próximo ano no tendrá una rima tan bonita.
