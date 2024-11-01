edición general
1 meneos
10 clics

El plomo en Roma  

Tratamos del supuesto envenenamiento de las gentes en Roma por la extracción de plomo y el uso de tuberías de este metal para el abastecimiento de aguas en las ciudades.

| etiquetas: roma , plomo , isaac moreno gallo
1 0 0 K 8 cultura
3 comentarios
1 0 0 K 8 cultura
Ripio #1 Ripio
Esto del plomo sí que va siendo plomizo.
0 K 20
woody_alien #2 woody_alien
Qué plomo que es este hombre a veces.
0 K 11
taSanás #3 taSanás *
"sestercios o plomo"
0 K 7

menéame