El mar en la poesía

Desde los tiempos más remotos, ante el mar, las civilizaciones se asombran, lo temen, se sienten atraídas o casi hipnotizados por él, e intentan domesticarlo, a menudo, con asombrosos logros en la navegación. Poemas del mar. Tres miradas europeas (Alba Editorial. Barcelona, 2026, 272 págs.) es una antología sobre el tema, en la que figuran doce autores españoles, veintiocho ingleses y norteamericanos y siete franceses. De la traducción de los poemas en inglés y en francés, se ha ocupado Gudrun Palomino...