Aquello de “¡que viene el lobo!” refiriéndose a la ultraderecha, al fascismo, ya pertenece al pasado. Ahora el lobo ya está aquí, entre nosotros, un lobo que en realidad no se había ido nunca, que estaba y siempre ha estado entre nosotros, pero nuestro instinto de conservación, nuestro sentido común, lo mantenía a raya, alejado de la comunidad aunque ya se le veían las orejas, pero no nos preocupaba porque todavía había una buena distancia entre él y nosotros. Después le vimos la cabeza y tampoco nos importó mucho porque todavía estaba lejos.