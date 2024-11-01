edición general
15 meneos
332 clics

El CIS de Tezanos

Viñeta comica de Miky y Duarte sobre El CIS de Tezanos

| etiquetas: miky y duarte , cis , tezanos
14 1 4 K 122 actualidad
14 comentarios
14 1 4 K 122 actualidad
Comentarios destacados:    
sat #2 sat
Qué risa como se cumpla en las próximas elecciones como ya pasó en las pasadas xD. La fachosfera implosiona.
5 K 57
Magog #6 Magog *
Me fio mas de lo que me cuenta mi hija de 4 años que del CIS
#2 con que el PSOE no necesite a Junts ni el pp a vox me doy con un canto en los dientes...
Lo malo en el PP es que pongan a la ida de secretaria general, eso si
0 K 11
sat #8 sat
#6 Eso no va a pasar nunca más en este país y hay que hacerse a la idea. Los gobiernos de aquí a muchos años van a a esta conformados por varios partidos siempre. Coincido contigo en que ojalá al Psoe no el haga falta Junts en el futuro.
0 K 11
Magog #13 Magog *
#8 a mi no me importan las alianzas, es mas, lo veo mas sano que las mayorías absolutas, pero si me dan a elegir entre que uno y otro gobierne con ciertos socios, prefiero que gobiernen solos
Aquí ya depende de las ideas políticas de cada uno, claro
0 K 11
Mediorco #7 Mediorco *
#2 Ya implosionó entonces. La lágrimas llegan hasta nuestros días. Es lo que pasa cuando te crees a unos mentirosos, que te llenas de esperanzas vacías xD xD xD
0 K 11
Gnomo #9 Gnomo
#2 Implosionará todo aquel que tenga algo de sentido común y no quiera que le gobierne un partido podrido por la corrupción y demás escándalos.
No hace falta ser facha para ello
1 K 16
sat #12 sat
#9 Te refieres al PP y a VOX no?
0 K 11
Mediorco #5 Mediorco *
La mejores encuestas la de la razón, el abc y el mundo, en las que VOX tendrá 300 diputados y el PP 400 :shit:.
2 K 37
Ramen #10 Ramen
#5 esas que Vox con el 12% tiene el doble de escaños que el PSOE con el 28% y sus lectores se lo tragan
2 K 28
Feindesland #11 Feindesland *
A mí me gusta como está:

PSOE+Junts+PNV

:-D

El PP lejos de las intituciones y la izquierda lejos de las leyes. Todo en orden.
1 K 22
karakol #4 karakol
Lo que deben estar rabiando los directores de otros organismos públicos al no poder tener apellido su negociado como el CIS.

La AEDP de Cotino.
El CSIC de del Pino
La AEMET de López...
0 K 20
omegapoint #14 omegapoint *
#4 es que es de primero de manipulación.
da igual que en el CIS trabajen decenas de profesionales, enfocas todo el organismo en una sola persona y despues puedes soltar todos los ad hominem y hombres de paja sobre esa persona para desacreditar a todo el organismo.

Es lo que hicieron con Pablo Iglesias "el coletas", nuestro presidente "perro" Sanchez y mil ejemplos más.

También se hace a la inversa, cuando quieres lavar la cara de una organización y pones a alguien recto y/o de buena reputación en el frente y foco... como ha intentado la iglesia católica toda su historia con el Papa. O con ciertos deportistas en el fútbol u otros deportes que tapan la verdadera corrupción que hay detrás.
0 K 10
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
Para el PSOE son unas encuestas muy buenas, no sabemos lo que habrá de verdad.
0 K 12
Sandilo #3 Sandilo
CIS Tezanos intensifies. :troll:
0 K 6

menéame