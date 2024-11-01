edición general
El 20N de las togas

"No han sido capaces de eludir sus ideas y valores y abstraerse de ellos para dictar sentencia en contra de lo que tenían prejuzgado. Todas sus decisiones están dictadas por su subjetividad y la presión mediática, política y hasta familiar en la que conviven"...

Desideratum #10 Desideratum
Manuel Marchena ha sido, es y será, lo más pútridamente abyecto para administrar justicia que ha habido en las últimas décadas.

Él es el principal culpable del descomunal desprestigio que tiene la más alta judicatura de nuestro país allende las fronteras.

Un prevaricador de manual, si se encorsetaran sus decisiones judiciales en el ámbito de los simples mortales, pero, como bien apunta Maestre, este epítome de la bajeza y miseria ética ha triturado la presunción de inocencia y ha desintegrado…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Lo tenían bien estudiado dar a conocer la condena ese día, sin haberla redactado todavía, de hecho no se sebe ni por que le han condenado, ni en que se han basado para esa condena, después de que múltiples testigos aclararan que no fue el fiscal general quien lanzo esa noticia sobre el novio de Ayuso, que sigue de rositas aplazando su juicio.
Quel #2 Quel
#1 Relato, relato, relato...
#4 Fustigador_
#2 #3 donde están las pruebas?
Quel #5 Quel
#4 En el juicio.
Bretenaldo #3 Bretenaldo
#1 Los múltiples testigos no aportaron ninguna prueba de que su testimonio fuese verdad, por lo que es lícito que el tribunal ponga en duda esos testimonios teniendo en cuenta, además, que se trataba de periodistas afines al gobierno.
#6 Juantxi
#3 La duda obliga a la absolución, es la presunción de inocencia, que no se destruye con un relato sin pruebas.
Ls testigo eran varios y cuando el Presidente del Tribunal tuvo el descaro de decirle de manera chulesca a uno de ellos su le estaba amenazando, ya demostró que la verdad no le importaba en absoluto, que el objetivo era la condena y así lo han venido demostrando después cuando la Magistrado Ponente fundamentó la sentencia absolviendo, no sólo se negaron tres magistrados sino que…   » ver todo el comentario
Bretenaldo #7 Bretenaldo *
#6 Antonio Maestre evita hablar de los indicios delictivos en contra del fiscal: que solicitó fuera de horas de trabajo que se le enviase a su correo particular el mail cuyo contenido fue difundido por la SER horas después, que borró sus correos y mensajes en el móvil alegando un protocolo de seguridad inexistente, que reconoció que fue él quien dictó el contenido de la nota de prensa y que su colega de la fiscalía de Madrid dijo que había contestado de forma evasiva a la pregunta de si había…   » ver todo el comentario
Bretenaldo #8 Bretenaldo
#6 no existe una alternativa convincente a la de que el fiscal general fuese el autor de la filtración. Todos los indicios apuntaban a él. Los testigos no han aportado ninguna prueba de esa supuesta fuente alternativa que les filtró el correo.
#9 Pepepistolas
A Pedro Pacheco por decir que la justicia era un cachondeo ; creo que se quedó corto . La justicia es una casa de putas , donde los proxenetas los tenemos en las latas instancias como Tribunal Supremo , CGPJ O Constitucioanl
