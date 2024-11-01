El Ejido (Almería) exige "freno a la inmigración ilegal" y más fondos al Gobierno ante la alta incidencia

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este martes una moción impulsada por el equipo de gobierno (PP) para exigir al Gobierno que "frene la inmigración ilegal y luche contra las mafias que trafican con personas" al mismo tiempo que pide "una mayor financiación" con la que atender la "incidencia elevada" de los flujos migratorios en la localidad, donde casi un tercio de la población es extranjera.
| etiquetas: ejido , almería , freno , inmigración , ilegal , fondos , gobierno
Pero cuidado se lo pide al gobierno, otra patata caliente que es de la derecha cuando viene bien y del gobierno cuando de rendimiento político se trata, PP y Vox le piden al gobierno que le ponga freno
Entiendo que si no tienen mano de obra irán ellos mismos PP Y Vox a colaborar con la recolecta de la fruta.
En el Ejido lo que son es unos mierdas hipócritas
BOICOT
Primero abandonamos a los inmigrantes, luego al que no puede pagarse un seguro de salud, y si no tienes para las cuotas del colegio... Oye, ¿no te sobrarán órganos sanos? ¿Tú hija es muy atractiva, me la vendes?
Hay para toros, pero no para todos por lo visto.
Dos, devoluciones en caliente cuando se pueda.
Tres, limitar las reagrupaciones familiares.
Cuatro, llevarlos al puerto seguro más cercano cuando "los rescaten" en alta mar.
Cinco, forzar a los países como Marruecos a intervenir cuando localizan un cayuco a cien millas de sus costas en vez de mandar un barco de salvamento que tiene que cubrir quinientas para llegar y otras quinientas para volver.
Lo que no se puede es regularizarlos sin más, ni mantenerlos a… » ver todo el comentario