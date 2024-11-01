El Ejido (Almería) exige "freno a la inmigración ilegal" y más fondos al Gobierno ante la alta incidencia

El Pleno del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este martes una moción impulsada por el equipo de gobierno (PP) para exigir al Gobierno que "frene la inmigración ilegal y luche contra las mafias que trafican con personas" al mismo tiempo que pide "una mayor financiación" con la que atender la "incidencia elevada" de los flujos migratorios en la localidad, donde casi un tercio de la población es extranjera.