Ejército surcoreano se ha reducido un 20% en seis años por descenso de la población masculina

No ha dejado de disminuir desde principios de la década de 2000, cuando contaba con unos 690.000 soldados, hasta los 450.000 actuales. Según el ministerio de defensa, estos son 50.000 efectivos menos de los necesarios para mantener la preparación defensiva. Y es debido en gran parte al acusado descenso de la población masculina en edad de alistarse para el servicio obligatorio. Mientras tanto, Corea del Norte tiene unos 1.2 millones de militares en servicio activo.

Asnaeb
Esto es lo que pasa cuando transformas a la gente en mera mano de obra con un exceso de trabajo enorme, que después no tienen ganas ni tiempo de formar una familia y tener hijos.
2
tul
#3 para que vas a traer crios a una sociedad donde su vida valdra lo que puedan exprimirle?
0
ur_quan_master
Se ha reducido por huevos.
0
Fj_Bs
Pa Cuando diran la verdad ?? Seul esta a 20 km de Corea del Norte , MIREN UN MAPA , los del norte se Hacen los bravos y chantajea con exito al sur , les prestan algo cada poco , es todo una comedia :ffu:
0

