Ejército surcoreano se ha reducido un 20% en seis años por descenso de la población masculina

No ha dejado de disminuir desde principios de la década de 2000, cuando contaba con unos 690.000 soldados, hasta los 450.000 actuales. Según el ministerio de defensa, estos son 50.000 efectivos menos de los necesarios para mantener la preparación defensiva. Y es debido en gran parte al acusado descenso de la población masculina en edad de alistarse para el servicio obligatorio. Mientras tanto, Corea del Norte tiene unos 1.2 millones de militares en servicio activo.