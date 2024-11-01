·
más visitadas
4793
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3368
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3810
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2756
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
2817
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
más votadas
552
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
689
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
344
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
242
Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años
278
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]
9
meneos
190
clics
El ejército ruso dentro de Kupyansk. Combate urbano...
El ejército ruso entra hasta la cocina en Kupyansk por el noroeste...
|
etiquetas
:
ucrania
,
gran bretaña
,
otan
,
rusia
,
ue
,
israel
,
irán
,
armenia
,
trump
relacionadas
#5
Pertinax
Cocina a fuego lento. Dos semanas de cocción.
1
K
30
#8
Connect
Venga Zelenski, aguanta que esto está ganado!
1
K
22
#9
azathothruna
#8
Zelenski, el reagan ucraniano.
0
K
12
#1
Beltenebros
Muy bueno el análisis geopolítico que hace "Zarzovs" en el vídeo. Dicho análisis ocupa la mayor parte del minutaje.
0
K
20
#3
Beltenebros
*
#_2
Aparte de maleducado, se nota que no has escuchado el vídeo, y por tanto opinas sin tener ni la más remota idea.
Patético tu trolentario.
Encima, me tienes en ignore pero entras a cotillear mis enlaces.
Ninguna coherencia.
1
K
19
#4
Tkachenko
#3
el multicuentas
0
K
20
#7
azathothruna
Los europedos no aprenden
Suecos franceses y alemanes trataron antes y ni habas
Pero unos jinetes bajitos de las estepas o unos samurai punk (cuando no estaba zukov) si que pudieron
0
K
12
#2
arreglenenlacemagico
las etiquetas que le salen de los huevos
4
K
-22
#6
xeldom
*
#2
Hablan de todo eso en el vídeo.
Lo de ver las cosas antes de comentar ya queda para otro día
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
