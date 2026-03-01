·
Ejército israelí anuncia movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán
El ejército israelí anunció este domingo que movilizará a cerca de 100.000 reservistas como parte de la operación contra Irán.
israel
,
reservistas
,
irán
actualidad
#2
A.more
Hasta que no desaparezca este cáncer que es Israel no habrá paz
4
K
50
#3
ombresaco
#2
...O que refunden el Gran Israel
es.wikipedia.org/wiki/Gran_Israel
0
K
11
#5
mariopg
#2
eso mismo pensaron los reyes católicos
0
K
8
#4
Ankor
Ya han acabado con Palestina y tienen nuevo objetivo donde pueden mover sus recursos.
1
K
13
#1
sotillo
Seguro que lo están deseando
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
es.wikipedia.org/wiki/Gran_Israel