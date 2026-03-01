edición general
10 meneos
21 clics
Ejército israelí anuncia movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán

Ejército israelí anuncia movilización de 100.000 reservistas para la ofensiva contra Irán

El ejército israelí anunció este domingo que movilizará a cerca de 100.000 reservistas como parte de la operación contra Irán.

| etiquetas: israel , reservistas , irán
10 0 0 K 120 actualidad
5 comentarios
10 0 0 K 120 actualidad
A.more #2 A.more
Hasta que no desaparezca este cáncer que es Israel no habrá paz
4 K 50
ombresaco #3 ombresaco
#2 ...O que refunden el Gran Israel
es.wikipedia.org/wiki/Gran_Israel
0 K 11
#5 mariopg
#2 eso mismo pensaron los reyes católicos
0 K 8
Ankor #4 Ankor
Ya han acabado con Palestina y tienen nuevo objetivo donde pueden mover sus recursos.
1 K 13
sotillo #1 sotillo
Seguro que lo están deseando
0 K 10

menéame