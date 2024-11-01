El ejército de Irán asegura que "protegerá los intereses nacionales" contra la "conspiración" escondida en las protestas

El Ejército de Irán ha asegurado este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que ha convertido las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país. "El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país", ha denunciado el Ejército iraní en un comunicado.
Edit: porque todo lo que hacen es por la libertad y el respeto a la dignidad de las razas inferiores, ni han pensado siquiera en que en Irán haya petróleo, nunca
extraña que tu propia población se rebele cuando les has quitado sus derechos más elementales, sobretodo la gente joven que no está para comer las mierdas de sus padres.
Iran: régimen autoritario, una sola ideología, imposición de cada aspecto de la vida, grupo paramilitar para someter al pueblo, la guardia Islamica.
No entiendo el apoyo a este engendro fascista teocratico con acusaciones de colaboración con Israel a los que etan en contra del régimen.
Es por que no ha dicho nadá de apoyo Irene montero o Pablo Iglesias a que si?
No puede ser izquierdas. Durante la caída del sha el país entero se preparaba para un estado sociolista marxista, la gente estába eufórica con ideas de libertad e igualdad.
Durante la revolución Islamica asesinaron y persiguieron hasta el último aspiracionista con ideas de izquierdas.
Hoy o apoyan, ignoran o silencian cualquier protesta en contra de un régimen fascista que como buen régimen fascista líquida cualquier reducto de… » ver todo el comentario