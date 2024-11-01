El ejército de Irán asegura que "protegerá los intereses nacionales" contra la "conspiración" escondida en las protestas

El Ejército de Irán ha asegurado este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la "conspiración" orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que ha convertido las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país. "El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país", ha denunciado el Ejército iraní en un comunicado.