El Ejército de Estados Unidos ha aconsejado a los soldados destinados en Alemania que busquen ayuda en los bancos de alimentos locales tras el cierre del gobierno

El aviso, publicado por U.S. Army Garrison Bavaria, cita la falta de créditos federales. Las directrices que aconsejan a las tropas acudir a los bancos de alimentos de Alemania han llamado la atención por la creciente tensión causada por el cierre en las familias de militares estadounidenses en el extranjero. Aunque los servicios esenciales continúan, muchos soldados se enfrentan a la incertidumbre sobre la paga y el acceso a las necesidades cotidianas. El cierre afecta a las instalaciones de Rose Barracks, Tower Barracks, Hohenfels y Garmisch.