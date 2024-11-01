edición general
El Ejército de Estados Unidos ha aconsejado a los soldados destinados en Alemania que busquen ayuda en los bancos de alimentos locales tras el cierre del gobierno

El aviso, publicado por U.S. Army Garrison Bavaria, cita la falta de créditos federales. Las directrices que aconsejan a las tropas acudir a los bancos de alimentos de Alemania han llamado la atención por la creciente tensión causada por el cierre en las familias de militares estadounidenses en el extranjero. Aunque los servicios esenciales continúan, muchos soldados se enfrentan a la incertidumbre sobre la paga y el acceso a las necesidades cotidianas. El cierre afecta a las instalaciones de Rose Barracks, Tower Barracks, Hohenfels y Garmisch.

makinavaja #1 makinavaja
Debe dar mucho gusto y ser todo un honor trabajar para el país más poderoso del mundo... xD xD xD xD xD xD xD
OCLuis #5 OCLuis
La existencia de un ejército que tiene armamento para arrasar el mundo varias veces pero no tiene comida para sus militares debería de evidenciar el mundo en el que vivimos, que es el mismo que estamos construyendo con la participación de algunos y el pasotismo del resto.
The_Ignorator #2 The_Ignorator
La soldadesca que saquee. Old style
wata #3 wata
No de erian darles nada. Incluso aplicar la ley estadounidense y mandarlos a El Salvador.
vicus. #4 vicus.
Pero esta gente no ahorra nada?.
unlugar #6 unlugar
¿Eso se descuenta el 5%?
reivaj01 #8 reivaj01
Qué les pongan una sopa bien cargada de laxantes
#10 Suleiman
Asi trata a sus soldados.... Flipante.
manbobi #7 manbobi
Si no pueden comer pan que coman pasteles
#9 pelagito *
¿Y en Rota y Morón no pasa nada? No me importaría ponerme en la puerta a cortar jamón y comérmelo delante de sus narices.
