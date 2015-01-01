‘El ejército de Dios vivo’. Narcotráfico, evangelismo y ultraderecha en Brasil

Para algunas de estas corrientes, el regreso del pueblo israelita a “su tierra” a través de la formación del estado de Israel es una señal de la segunda venida de un Cristo guerrero quien libraría una batalla final contra el Mal y los seguidores del Anticristo, preludio del juicio final y la salvación de los verdaderos creyentes. Peixão adhiere a esta teología, y se erige como un líder religioso además de narco. Es por ello que envió a construir una estrella de David - recientemente eliminada por la policía - en el punto más alto de la ciudad.