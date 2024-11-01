edición general
Ejecutado en Irán un hombre condenado por encabezar un fraude a gran escala con miles de afectados

Las autoridades de Irán han ejecutado este domingo a un hombre condenado por encabezar un fraude a gran escala que afectó a decenas de miles de personas a través de la venta de vehículos, después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena a muerte por "afectar a gran escala el sistema económico". Mohamad Reza Ghafari, era propietario de la compañía Nezayat Jodro Taravat Novin, que empezó operaciones en 2013 con más de 34.000 inversores y que en 2019 fue objeto de una demanda por supuestas actividades irregulares.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Mira, aquí la harían consejero de cierta comunidad sin mar pero con MAR. :shit:
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Como lo aplicaran en España caerían como moscas, nos quedábamos sin monarquía, sin políticos y hasta sin casi jueces y fiscales.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

¿y donde está lo malo? :roll:
#2 cocococo
Nos llevan siglos de ventaja.
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
La corrupción en si misma mata, lleva a servicios sanitarios más deficitarios y personal incompetente en puestos de responsabilidad que tienen que velar por nuestra seguridad.
