Ejecutado en Irán un hombre condenado por encabezar un fraude a gran escala con miles de afectados

Las autoridades de Irán han ejecutado este domingo a un hombre condenado por encabezar un fraude a gran escala que afectó a decenas de miles de personas a través de la venta de vehículos, después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena a muerte por "afectar a gran escala el sistema económico". Mohamad Reza Ghafari, era propietario de la compañía Nezayat Jodro Taravat Novin, que empezó operaciones en 2013 con más de 34.000 inversores y que en 2019 fue objeto de una demanda por supuestas actividades irregulares.