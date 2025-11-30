edición general
"Einstein o Steve Jobs eran disléxicos, pero ¿eso les frenó?"

"Einstein o Steve Jobs eran disléxicos, pero ¿eso les frenó?"

La dislexia no te impide ser brillante, no es falta de inteligencia o de interés, a pesar de que, como cuenta Denis (un joven con dislexia) con cierta rabia, «hoy en día todavía hay profesores que dicen que una persona con dislexia nunca puede ser profesor porque no sabe corregir faltas de ortografía. ¿No se dan cuenta de que personas como Einstein o Steve Jobs tenían dislexia? ¿Les dijo alguien que dejaran de enseñar o de crear?».

nanustarra
Igual no viene a cuento, pero ahí va: ¿soy el único que se ha fijado en que cada vez más gente confunde "o" e "y"?
ombresaco
No sé si es una traducción del inglés, y es la forma habitual de expresarlo, pero "Einstein o Steve Jobs eran disléxicos" suena a "alguno era disléxico, no recuerdo cuál, pero da igual". Creo que lo lógico debería ser "Einstein y Steve Jobs eran disléxicos"

Edto: #2 no lo estás.
obmultimedia
#1 lo correcto seria poner y/o
ombresaco
#6 Evidentemente quieren decir "y". En general y/o es una tontería, porque el "o" ya incluye al "y". En español (lamentablemente) la expresión más cómoda para la función "O exclusiva" es algo así como "o AAAAA, o BBBBB" que es un poco pesada
AMartian
Tener un lenguaje con una codificación óptima desde el punto de vista lógico-matemático ayudaría a muchos, incluso no disléxicos y facilitaría a todos los niños, y no tanto, el calvario de la ortografía, justificada por una RAE dispuesta a incorporar los cambios aleatorios que aparecen en el uso de la lengua, pero nunca dispuesta a eliminar por ej la v,h,....
Nylo
Sesgo del superviviente. También hay mucha gente que conduce borracha y no se accidenta. Eso no significa que se deba permitir.
Tertuliano_equidistante
Richard Branson es disléxico. En un video contó que él considera la dislexia parte de su éxito, ya que tener esa dificultad le hizo acostumbrarse desde pequeño a acercarse a los mejores para buscar ayuda con lo que no se le daba bien y sentirse cómodo delegando.
ronko
Los disléxicos también son persianas.
