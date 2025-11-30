"Einstein o Steve Jobs eran disléxicos, pero ¿eso les frenó?"

La dislexia no te impide ser brillante, no es falta de inteligencia o de interés, a pesar de que, como cuenta Denis (un joven con dislexia) con cierta rabia, «hoy en día todavía hay profesores que dicen que una persona con dislexia nunca puede ser profesor porque no sabe corregir faltas de ortografía. ¿No se dan cuenta de que personas como Einstein o Steve Jobs tenían dislexia? ¿Les dijo alguien que dejaran de enseñar o de crear?».