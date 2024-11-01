Egipto revela las colosales estatuas restauradas del faraón en Luxor. Eng  

Egipto presentó la restauracion de dos colosales estatuas de un destacado faraón, Amenhotep III en la ciudad meridional de Luxor Las gigantescas estatuas de alabastro, conocidas como los Colosos de Memnón, fueron reensambladas en un proyecto de renovación que duró aproximadamente dos décadas. Amenhotep III gobernó el antiguo Egipto hace unos 3400 años.