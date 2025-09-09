edición general
Egipto dice a la ONU que se reserva el derecho a tomar medidas por la megapresa en Etiopía

Etiopía considera la presa vital para su economía y espera no sólo que le permita satisfacer las necesidades energéticas de sus 135 millones de habitantes, la mayoría de los cuales -alrededor un 60 %- no tiene electricidad, sino también poder exportarla a otros países. Pero ha sido motivo de una larga disputa con Egipto y Sudán, ya que estos consideran que es una amenaza para su seguridad hídrica, y no han logrado llegar a un acuerdo en las sucesivas negociaciones que han tenido lugar desde 2015.

Kafkarudo
¿Que van hacer, romperla?
Si soy Etiopía y me hacen eso me garantizo que el agua que corre hacia Egipto deje de ser potable.
Varlak
#1 Le estás dando la razón a Egipto :hug:
Aokromes
#1 legalmente (a nivel internacional) no puedes hacer lo que te plazca con un rio que pase por tu pais y otros.
