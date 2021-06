Efectos de la escasez de chips ¿Compramos productos falsificados?

Era de esperar por un lado que los productos falsificados en cuanto a chips se refiere llegaran a fabricantes y ensambladores, pero por otro lado la demanda está haciendo que al no haber oferta suficiente muchas empresas no estén verificando si dichos chips son originales. Ahora se está dando el caso de que podemos comprar un producto totalmente original y que este incluya componentes que no son tal, copias casi perfectas, de baja calidad y menor durabilidad, lo cual tiene serias connotaciones en el producto final. ¿Esto está realmente pasando?