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El efecto 'The Champions Burger', un gran negocio detrás de la carne

Este fin de semana, el recinto ferial de Fermasa en Armilla, en Granada, vuelve a llenarse de humo, música y colas interminables. Es la segunda vez en pocos meses (la última en octubre) que The Champions Burger aterriza en la ciudad, y el ambiente es eléctrico. Pero detrás de las luces de neón de los food trucks y del olor a panceta caramelizada, hay una maquinaria logística que marea solo de pensar en ella. Vender comida en un evento así implica una mudanza masiva que pone a prueba la resistencia de los hosteleros.

| etiquetas: burger , campeona , gran negocio , carne
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2 comentarios
2 1 1 K 23 actualidad
Tx4 #1 Tx4
"luces de neón de los food trucks y del olor a panceta caramelizada"

Menuda guarrada
:palm:
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josde #2 josde
#1 Y la gente esperando en colas para degustar esa mierda
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menéame