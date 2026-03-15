El efecto 'The Champions Burger', un gran negocio detrás de la carne

Este fin de semana, el recinto ferial de Fermasa en Armilla, en Granada, vuelve a llenarse de humo, música y colas interminables. Es la segunda vez en pocos meses (la última en octubre) que The Champions Burger aterriza en la ciudad, y el ambiente es eléctrico. Pero detrás de las luces de neón de los food trucks y del olor a panceta caramelizada, hay una maquinaria logística que marea solo de pensar en ella. Vender comida en un evento así implica una mudanza masiva que pone a prueba la resistencia de los hosteleros.