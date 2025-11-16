edición general
8 meneos
76 clics
El efecto Ringelmann o por qué las hormigas trabajan mejor en equipo que los humanos

El efecto Ringelmann o por qué las hormigas trabajan mejor en equipo que los humanos

El efecto Ringelmann se ha observado no solo en humanos sino en muchas otras especies pero no es absoluto y tiene una notable excepción… en las siempre sorprendentes hormigas. Las hormigas tejedoras viven en los árboles y se agrupan en gigantescas colonias que pueden agrupar a «más de cien nidos con más de medio millón de obreras». Semejante fuerza de trabajo representa todo un desafío para el «Efecto Ringelmann», sin embargo, a diferencia de los humanos, estas hormigas consiguen volverse más eficientes cuando trabajan juntas.

| etiquetas: efecto ringelmann. hormigas. equipo , conducta
6 2 0 K 77 ciencia
3 comentarios
6 2 0 K 77 ciencia
andando #1 andando
Sólo las hormigas?
0 K 10
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Nuestros politicos son grandes admiradores del efecto Ringelmann.

Cuantos mas tenemos, mas inutiles son.
0 K 13
#3 Mandri20 *
No tienen sentimientos y operan como un todo bypaseando la individualidad, con humanos esto es imposible. Igual en lo teórico y sobre el papel, si, pero luego viene el jarro de agua realista:

Con humanos están los celos, la venganza, el reproche, la rabia, el orgullo, la apariencia, la soberbia, el honor, la vanidad, el ego, el fervor, la humillación, y todo el puterío que podamos imaginar. Trabajo en equipo? Si la máxima de la sociedad es el mérito individual (falso) y la competencia salvaje, qué esperamos...
0 K 13

menéame