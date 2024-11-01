Efecto refugio: El sur de Gran Canaria ante el colapso del turismo en Dubai

Mientras el espacio aéreo de Oriente Medio se clausura bajo el fuego de los drones y las represalias diplomáticas, el sur de Gran Canaria emerge, una vez más, como el beneficiario involuntario de la inestabilidad geopolítica. La crisis desatada este 1 de marzo de 2026 tras el ataque a Irán y la muerte del ayatolá Khamenei ha provocado la cancelación de casi 1.600 vuelos en los hubs de Dubái y Doha, redirigiendo de forma masiva el flujo de capitales y viajeros hacia el Atlántico.