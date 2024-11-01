edición general
El "efecto dominó" de Almaraz: retrasar el cierre de una sola central obliga a rediseñar todo el mapa energético de España

Justo en medio de una batalla política y empresarial sin cuartel para alargar la vida del parque atómico español, la cruda realidad del mercado se ha impuesto. Mientras los grandes ejecutivos discuten sobre el futuro a largo plazo, el presente ha dado un golpe sobre la mesa: el titular de la central nuclear de Almaraz II notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada de su reactor y su desacoplamiento de la red eléctrica. No saltaron las alarmas por un problema de seguridad. De hecho, el incidente se clasificó con nivel

#4 concentrado
Hay dos opciones, o la dejamos abierta hasta que explote por antigua o vamos pensando en ese rediseño.
0 K 19
#3 Pitchford
El problema es que las nucleares encajan mal como complemento de las renovables intermitentes, al contrario que los flexibles ciclos combinados. Son más bien un sustituto de dichas renovables, más estable y fácil de complementar con tecnologías gestionables ciertamente. Con una alta potencia ya instalada de renovables intermitentes, las nucleares ya tienen problemas de precios medios de mercado en ciertas épocas del año, como primavera, teniendo que parar estacionalmente. Ello reducirá aún más su rentabilidad en el futuro, por lo que no creo que estén interesadas sus propietarios en alargar su vida útil, salvo que se les bajen impuestos o se les garanticen precios de venta.
0 K 18
#2 tierramar
Las fechas de cierre de Almaraz no son arbitrarias ni simbólicas: responden a razones técnicas y regulatorias. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural. El incidente del 28 de abril de 2025, cuando un fallo interno comprometió temporalmente el sistema de refrigeración y el generador diésel tardó tres minutos en activarse, no puede ser tomado a la ligera.
0 K 13
#6 tierramar
Un grave accidente en Almaraz cambiaría no sólo el sistema electrico sino la vida de muchas personas y regiones. El problema verdadero es que las empresas no quieren pagar los gastos de desmantelamiento, prefieren prolongarlas que haya un accidente grave y que el estado se haga cargo. Privatizacion de los beneficios, socializacion de gastos
0 K 13
calde #1 calde *
"Los embalses llenos y el viento han hundido tanto los precios que las centrales ya se desconectan solas por falta de rentabilidad"

:-O

Y aún hay quien pide instalar más??? Estamos tontos o qué??? Las cifras ya sólo salían si la central funcionaba 24/7!!!

:palm:
0 K 13
calde #5 calde *
#1 "Y es aquí donde el círculo se cierra. Como insiste Galán en Vozpópuli, las centrales soportan una enorme carga impositiva"

Aaaahhh, claro...

Vozpopuli + Galán = bajar impuestos

Cómo iba a faltar eso? La solución a todos los problemas es siempre bajar impuestos... Pero no hay nada de sensacionalismo ni manipulación aquí, en? Es puro método científico...

:palm:
0 K 13
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 No es bajar impuestos, sino eliminar dos impuestos que no pagan el resto de tecnologías.

O que le pongan esos impuestos al resto de tecnologías y así compiten todas en igualdad.
0 K 12
elTieso #7 elTieso
Y como no sabían que iba a cerrarse no tenían ningún plan. Anda ya.
0 K 11

