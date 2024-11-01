El "efecto dominó" de Almaraz: retrasar el cierre de una sola central obliga a rediseñar todo el mapa energético de España

Justo en medio de una batalla política y empresarial sin cuartel para alargar la vida del parque atómico español, la cruda realidad del mercado se ha impuesto. Mientras los grandes ejecutivos discuten sobre el futuro a largo plazo, el presente ha dado un golpe sobre la mesa: el titular de la central nuclear de Almaraz II notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada de su reactor y su desacoplamiento de la red eléctrica. No saltaron las alarmas por un problema de seguridad. De hecho, el incidente se clasificó con nivel
Y aún hay quien pide instalar más??? Estamos tontos o qué??? Las cifras ya sólo salían si la central funcionaba 24/7!!!
Aaaahhh, claro...
Vozpopuli + Galán = bajar impuestos
Cómo iba a faltar eso? La solución a todos los problemas es siempre bajar impuestos... Pero no hay nada de sensacionalismo ni manipulación aquí, en? Es puro método científico...
O que le pongan esos impuestos al resto de tecnologías y así compiten todas en igualdad.