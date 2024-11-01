El efecto Dogma: ¿música, provocación o espectáculo...?

Una vez leí por algún sitio que para ser un buen metalero tenía que cumplir tres pautas fundamentales: la primera, llevar el pelo largo. La segunda; ser aficionado al porno y, la tercera: gustarte el fútbol. Yo cumplo las tres, sin embargo no soy un buen metalero. Quizás no soy un tío bueno o no tengo un buen par de tetas, ni un cuerpo provocativo. Todo esto es lo que sobrevuela sobre estas cuatro mujeres que se han lanzado al heavy metal y su propuesta está siendo una de las sensaciones de los últimos años...