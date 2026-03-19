EEUU retira las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia y la industria de la potasa, debido a la guerra con Irán

El gobierno estadounidense dio a conocer que levantó restricciones que afectaban a entidades financieras y compañías vinculadas al mineral clave de la economía bielorrusa, una decisión confirmada tras encuentros oficiales en Minsk y respaldada por declaraciones de diplomáticos. La potasa bielorrusa representa el 20% del mercado mundial, y las sanciones provocaron un aumento en los precios de los fertilizantes. A través del estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra contra Irán, transita el 25% de las exportaciones mundiales de fertilizantes.