El gobierno estadounidense dio a conocer que levantó restricciones que afectaban a entidades financieras y compañías vinculadas al mineral clave de la economía bielorrusa, una decisión confirmada tras encuentros oficiales en Minsk y respaldada por declaraciones de diplomáticos. La potasa bielorrusa representa el 20% del mercado mundial, y las sanciones provocaron un aumento en los precios de los fertilizantes. A través del estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra contra Irán, transita el 25% de las exportaciones mundiales de fertilizantes.
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Claro, dirán "les sancionamos por invadir un país sin justificación, ahora nosotros invadimos un país sin justificación así que estamos en paz".
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www.ukrinform.net/rubric-polytics/4103675-us-decision-to-lift-sanction
Matonismo de primero