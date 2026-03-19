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EEUU retira las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia y la industria de la potasa, debido a la guerra con Irán

EEUU retira las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia y la industria de la potasa, debido a la guerra con Irán

El gobierno estadounidense dio a conocer que levantó restricciones que afectaban a entidades financieras y compañías vinculadas al mineral clave de la economía bielorrusa, una decisión confirmada tras encuentros oficiales en Minsk y respaldada por declaraciones de diplomáticos. La potasa bielorrusa representa el 20% del mercado mundial, y las sanciones provocaron un aumento en los precios de los fertilizantes. A través del estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra contra Irán, transita el 25% de las exportaciones mundiales de fertilizantes.

| etiquetas: geopolítica , guerra , consumo , fertilizantes , información
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5 comentarios
9 0 0 K 122 actualidad
Gry #1 Gry
Que buena excusa han encontrado para quitarle las sanciones a Rusia...

Claro, dirán "les sancionamos por invadir un país sin justificación, ahora nosotros invadimos un país sin justificación así que estamos en paz". :-P
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RoterHahn #5 RoterHahn
Y por arte de magia Bielorrusia ofrecera petróleo a eu eeuu.
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alehopio #2 alehopio
El Institute for the Study of War (ISW) ha advertido que esta decisión no solo beneficia a Bielorrusia, sino que, debido a la estrecha alianza entre Minsk y Moscú, también ayudará directamente al esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania.

www.ukrinform.net/rubric-polytics/4103675-us-decision-to-lift-sanction
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Rogue #3 Rogue
Ahora te las pongo y ahora que me favorece te las quito.
Matonismo de primero
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Harkon #4 Harkon
Ahora ya está bien negociar con el "sátrapa", vaya
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menéame