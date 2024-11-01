EEUU podría levantar más sanciones a Venezuela la próxima semana, asegura el secretario del Tesoro

"Estamos des-sancionando el petróleo que se va a vender", dijo Bessent. Al ser cuestionado sobre cuando podrían eliminarse más sanciones a Venezuela, el secretario del Tesoro afirmó que "podría ser tan pronto como la próxima semana", sin precisar cuáles serían. También, el pasado viernes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva bloqueando que los tribunales o acreedores embarguen ingresos petroleros venezolanos mantenidos en cuentas del Tesoro de EEUU.