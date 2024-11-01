edición general
EEUU podría levantar más sanciones a Venezuela la próxima semana, asegura el secretario del Tesoro

"Estamos des-sancionando el petróleo que se va a vender", dijo Bessent. Al ser cuestionado sobre cuando podrían eliminarse más sanciones a Venezuela, el secretario del Tesoro afirmó que "podría ser tan pronto como la próxima semana", sin precisar cuáles serían. También, el pasado viernes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva bloqueando que los tribunales o acreedores embarguen ingresos petroleros venezolanos mantenidos en cuentas del Tesoro de EEUU.

Sanciones? Pero si a mí me han asegurado aquí los fachatrolls que las sanciones económicas a Venezuela… bah, eran el chocolate del loro!!

Las sanciones económicas a Venezuela son los padres!
Home ahora la controlar ellos tendrán que "incentivar" la inversiones de los amigos de Trump
Pero el régimen chavista sigue gobernando.

Tachaaaaaan!!
