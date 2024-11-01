edición general
EEUU e Israel alcanzan un ritmo de bombardeos en Irán sin precedentes en conflictos modernos [EN]

Los primeros días de bombardeos en Irán vieron muchos más lugares atacados que cualquier campaña militar reciente de EE.UU. o Israel, según un análisis de Airwars.

tul #1 tul
Nadie cree ya esos genocidas de mierda
cocolisto #3 cocolisto
¡¡¡Criminales ellos y sus comparsas!
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 Debe ser que el procedimiento avalado por El Mundo Libre para evitar sanciones internacionales es bombardear indiscriminadamente a la población civil.
#4 drstrangelove
Hombre, no me extraña, con la cantidad de aviones pintados y maquetas de camiones que habrán tenido que destruir. Menudo owned a la IA.
#6 Toponotomalasuerte *
#4 por eso cambiaron el target a colegios, hospitales, patrimonio cultural y las sedes de los paramédicos de la media luna roja.
Son más fáciles de asesinar si no pueden defenderse.
A.more #5 A.more
Lo único que esperar el mundo es que estos asesinos reciban lo que merecen. Que tengan tantos muertos como provocan. Y a poder ser ver reventados a los jefes de los genocidas
