·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7595
clics
Pantomima full - ex - futbolista
5577
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
4534
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
5768
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
3367
clics
The Oil Crash: El hundimiento
más votadas
347
Archivo masivo de crímenes de guerra israelíes en Gaza: Watermelon Crimes (EN)
329
Trump le dice a la CNN que no le importa si Irán se convierte en una democracia o no [ENG]
352
Una llamada a tiempo (Spanish Revolution)
325
Iñaki Gabilondo necesita menos de un minuto para desarmar por completo la frase más repetida para blanquear a Franco
460
Un desliz mediático deja al descubierto la falsa bandera de la República de Azerbaiyán contra Irán (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
43
clics
EEUU e Israel alcanzan un ritmo de bombardeos en Irán sin precedentes en conflictos modernos [EN]
Los primeros días de bombardeos en Irán vieron muchos más lugares atacados que cualquier campaña militar reciente de EE.UU. o Israel, según un análisis de Airwars.
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
israel
12
3
0
K
169
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
169
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
Nadie cree ya esos genocidas de mierda
5
K
67
#3
cocolisto
¡¡¡Criminales ellos y sus comparsas!
2
K
44
#7
MiguelDeUnamano
#3
Debe ser que el procedimiento avalado por El Mundo Libre para evitar sanciones internacionales es bombardear indiscriminadamente a la población civil.
0
K
15
#4
drstrangelove
Hombre, no me extraña, con la cantidad de aviones pintados y maquetas de camiones que habrán tenido que destruir. Menudo owned a la IA.
1
K
20
#6
Toponotomalasuerte
*
#4
por eso cambiaron el target a colegios, hospitales, patrimonio cultural y las sedes de los paramédicos de la media luna roja.
Son más fáciles de asesinar si no pueden defenderse.
0
K
9
#2
freeclimb
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/trump-responde-iran-asegura-sera-castigad
0
K
17
#5
A.more
Lo único que esperar el mundo es que estos asesinos reciban lo que merecen. Que tengan tantos muertos como provocan. Y a poder ser ver reventados a los jefes de los genocidas
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Son más fáciles de asesinar si no pueden defenderse.