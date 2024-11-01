EEUU, la huida hacia delante de un imperio en decadencia

No hace falta un análisis académico para percibir que algo se está resquebrajando en el orden global actual. Basta con observar la sucesión de decisiones políticas, económicas y militares tomadas por Estados Unidos en los últimos años para intuir una misma lógica de fondo: la de una potencia que ya no lidera por consenso, sino que trata de preservar su posición mediante presión económica, coerción financiera y fuerza militar. No se trata de un colapso inmediato, sino de un proceso de desgaste, de una decadencia que empuja al imperio a una huida
| etiquetas: eeuu , imperio , decadencia , iran , venezuela