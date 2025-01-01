·
4072
clics
La televisión India ridiculiza a la Casa Blanca [ENG]
2928
clics
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
3040
clics
Leonardo Dantés, el extremeño que pasó de letrista de prestigio a bufón televisivo a raíz del fenómeno del ‘tamarismo’
3204
clics
No, Thanks! Una app para consumir con conciencia
4052
clics
El peso argentino se hunde y un Milei desesperado culpa a todo el mundo menos a él mismo
más votadas
513
Las imágenes aéreas que muestran la magnitud de la destrucción en Gaza y que el gobierno de Israel no quiere que los periodistas filmen
331
Un búfalo de 1.300 kilos embistió y mató a un millonario norteamericano que estaba en un safari de caza en Sudáfrica
364
Detienen al presunto autor de varios incendios en Ourense infraganti cuando provocaba uno el martes
499
Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra
524
La guardia civil detiene, esposa y ficha a tres representantes de CCOO de Madrid por ejercer sus derechos fundamentales
EEUU ha decidido probar si Elon Musk tenía razón. Así que ha colocado dos Cybertruck en el desierto como blanco de sus misiles
La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado una peculiar solicitud: ha adquirido dos Tesla Cybertrucks y los está colocando como blancos para pruebas de precisión con misiles.
tesla
,
cybertruck
,
misiles
#1
victorjba
Ya que no se vende un carajo por lo menos le han encontrado utilidad
3
K
52
#5
Verdaderofalso
#1
era eso o de pisapapeles
1
K
26
#2
ACEC
La guerra o la preparación para la guerra, que desperdicio de recursos. Para dejar de esquilmar el planeta lo primero que habría que hacer es acabar con la industria de la guerra y los labubus
1
K
31
#4
capitan__nemo
Siguen siendo amiguitos, esto es una subvencion publica a tesla.
0
K
12
#3
DayOfTheTentacle
no se si no carga por el adblock pero no veo el vídeo...
0
K
7
