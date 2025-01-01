edición general
EEUU ha decidido probar si Elon Musk tenía razón. Así que ha colocado dos Cybertruck en el desierto como blanco de sus misiles

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado una peculiar solicitud: ha adquirido dos Tesla Cybertrucks y los está colocando como blancos para pruebas de precisión con misiles.

victorjba #1 victorjba
Ya que no se vende un carajo por lo menos le han encontrado utilidad xD
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 era eso o de pisapapeles
ACEC #2 ACEC
La guerra o la preparación para la guerra, que desperdicio de recursos. Para dejar de esquilmar el planeta lo primero que habría que hacer es acabar con la industria de la guerra y los labubus
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Siguen siendo amiguitos, esto es una subvencion publica a tesla.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
no se si no carga por el adblock pero no veo el vídeo...
