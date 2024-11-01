EEUU se fue de esta base estratégica hace 20 años y ahora Trump la usa para sus ejercicios militares en el Caribe

Aviones de combate y helicópteros de carga pesada han aterrizado en una antigua base en Puerto Rico en medio de los operativos contra el narcotráfico que han tensado las relaciones de EEUU y Venezuela. La instalación supone un lugar estratégico para las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, arrastra una historia complicada. Este fue nuestro recorrido por ella.