EEUU se fue de esta base estratégica hace 20 años y ahora Trump la usa para sus ejercicios militares en el Caribe

Aviones de combate y helicópteros de carga pesada han aterrizado en una antigua base en Puerto Rico en medio de los operativos contra el narcotráfico que han tensado las relaciones de EEUU y Venezuela. La instalación supone un lugar estratégico para las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, arrastra una historia complicada. Este fue nuestro recorrido por ella.
| etiquetas: eeuu , puerto rico , venezuela , base , ejército
Prácticamente todos los países tienen control del narcotráfico, con mayor o menor grado de éxito y ninguno usa flotas de guerra para ello.
Es tan burdo todo esto que es un insulto constante a la inteligencia de cualquiera.